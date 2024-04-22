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Антон Васильев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Около 1715 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Василий Федотов (Ич)

Мать: Дарья Михайлова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Евдокия Антонова (Вна)

Мать ребёнка: Лукерья Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Фома Антонов (Ич)

Мать ребёнка: Лукерья Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ануфрей Антонов (Ич)

Мать ребёнка: Лукерья Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Устинья Антонова (Вна)

Мать ребёнка: Лукерья Федорова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Федорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1820
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