Антон Васильев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Василий Федотов (Ич)
Мать: Дарья Михайлова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Евдокия Антонова (Вна)
Мать ребёнка: Лукерья Федорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Фома Антонов (Ич)
Мать ребёнка: Лукерья Федорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Ануфрей Антонов (Ич)
Мать ребёнка: Лукерья Федорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Устинья Антонова (Вна)
Мать ребёнка: Лукерья Федорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Федорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1820