Попова (Кувардина) Екатерина Феодосьевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кувардин Феодосий(Федор) Евдокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1823
Сын: Попов Марк
Отец ребёнка: Попов Федор Афанасьевич
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Попов Терентий
Отец ребёнка: Попов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Попов Евфимий
Отец ребёнка: Попов Федор Афанасьевич
Бракосочетание
21.04.1829
Нижнее Чуево
Witnesses:господина Горяинова крестьяне Ульян Еремеевич Спицын, Тимофей Захарович Рыбин, Петр Стефанович Зимин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Олимпиада
Отец ребёнка: Попов Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно