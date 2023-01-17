Попова (Кувардина) Екатерина Феодосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Кувардина) Екатерина Феодосьевна

Попова (Кувардина) Екатерина Феодосьевна

avatar

Место рождения

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кувардин Феодосий(Федор) Евдокимович

Мать: не указана

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.04.1823

Сын: Попов Марк

Отец ребёнка: Попов Федор Афанасьевич

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Попов Терентий

Отец ребёнка: Попов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Попов Евфимий

Отец ребёнка: Попов Федор Афанасьевич

Бракосочетание
21.04.1829

Муж: Попов Иван Савельевич

Нижнее Чуево
Witnesses:господина Горяинова крестьяне Ульян Еремеевич Спицын, Тимофей Захарович Рыбин, Петр Стефанович Зимин
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Олимпиада

Отец ребёнка: Попов Иван Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Федор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close