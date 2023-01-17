Студенова (Жиркова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Студенова (Жиркова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1919

Дата смерти

26.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1919

Отец: Жирков Сергей Павлович

Мать: Жиркова Устинья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Студенов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаров Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Студенов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Студенов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Студенов Михаил

Смерть
26.09.1979
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
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