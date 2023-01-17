Студенова (Жиркова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1919
Дата смерти26.09.1979
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1919
Отец: Жирков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Студенов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаров Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Студенов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Студенов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Студенов Михаил
Смерть
26.09.1979
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область