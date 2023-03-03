Смолякова Домна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова Домна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Смоляков Матвей Спиридонович

Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович

Бракосочетание
До 1830

Муж: Смоляков Спиридон Александрович

Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Смоляков Гавриил Спиридонович

Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович

Рождение ребёнка
17.11.1850

Дочь: Смолякова Стефанида Спиридоновна

Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1850
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Смоляков Тимофей Спиридонович

Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович

Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Смоляков Роман Спиридонович

Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович

Рождение ребёнка
19.03.1859

Сын: Смоляков Никифор Спиридонович

Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1859
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Смоляков Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович

Смерть
Неизвестно
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