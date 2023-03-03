Смолякова Домна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Смоляков Матвей Спиридонович
Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович
Бракосочетание
До 1830
Рождение ребёнка
До 1841
Сын: Смоляков Гавриил Спиридонович
Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович
Рождение ребёнка
17.11.1850
Дочь: Смолякова Стефанида Спиридоновна
Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1850
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Смоляков Тимофей Спиридонович
Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Смоляков Роман Спиридонович
Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович
Рождение ребёнка
19.03.1859
Сын: Смоляков Никифор Спиридонович
Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1859
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Смоляков Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Смоляков Спиридон Александрович
Смерть
Неизвестно