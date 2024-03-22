Орефий Авдеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Иван Орефьев
Мать ребёнка: Анна Семенов
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Дмитрий Орефьев
Мать ребёнка: Анна Семенов
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Агафья Орефьева
Мать ребёнка: Анна Семенов
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Акулина Арефьева
Мать ребёнка: Анна Семенов
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Гаврил Орефьев
Мать ребёнка: Анна Семенов
Рождение ребёнка
15.04.1860 ст.
Сын: Георгий Орефьев
Мать ребёнка: Анна Семенов
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Егор Орефьев
Мать ребёнка: Анна Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семенов
Смерть
Неизвестно