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Орефий Авдеев

Место рождения

Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Около 1832 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1857 г.р.
1860 г.р.

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ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Иван Орефьев

Мать ребёнка: Анна Семенов

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Дмитрий Орефьев

Мать ребёнка: Анна Семенов

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Агафья Орефьева

Мать ребёнка: Анна Семенов

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Акулина Арефьева

Мать ребёнка: Анна Семенов

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Гаврил Орефьев

Мать ребёнка: Анна Семенов

Рождение ребёнка
15.04.1860 ст.

Сын: Георгий Орефьев

Мать ребёнка: Анна Семенов

Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Егор Орефьев

Мать ребёнка: Анна Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семенов

Смерть
Неизвестно
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