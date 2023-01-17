Купреянов Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянов Александр Яковлевич

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Место рождения

Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

08.05.1786

Дата смерти

21.10.1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
С 1786
Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
По 1860
Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.10.1860
Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд
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