Красова Тамара Кульминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1937
Дата смерти?.12.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1964
Дочь: Красова Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Красов Борис Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1968
Дочь: Салова Александра Борисовна
Отец ребёнка: Красов Борис Александрович
Смерть
?.12.2023