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Красова Тамара Кульминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1937

Дата смерти

?.12.2023

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красов Борис Александрович

Рождение ребёнка
03.02.1964

Дочь: Красова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Красов Борис Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1968

Дочь: Салова Александра Борисовна

Отец ребёнка: Красов Борис Александрович

Смерть
?.12.2023

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