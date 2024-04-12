Гаврилова (Добрышева) (Добрышева) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Добрышева) (Добрышева) Ксения Павловна

Место рождения

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Добрышев Павел Тарасович

Мать: Добрышева Дарья Савельевна

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1902

Муж: Гаврилов Филипп Иванович

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лапина (гаврилова) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Иванович

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)

Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Иванович

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Гаврилов Павел Филиппович

Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Иванович

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Конева (гаврилова) Васса Филипповна

Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Иванович

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1966
Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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