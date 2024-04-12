Гаврилова (Добрышева) (Добрышева) Ксения Павловна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лапина (гаврилова) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)
Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Гаврилов Павел Филиппович
Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Конева (гаврилова) Васса Филипповна
Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Иванович
Смерть
1966
Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область