Устинов Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

30.10.1908

Дата смерти

20.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1908
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1922 по 1922
г. Самарканд, Самаркандская область
Место жительства
С 1923 по 1927
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1927 по 1929
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1946 по 1984
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.12.1984
Москва, город федерального значения Москва
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