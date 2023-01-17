Устинов Дмитрий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения30.10.1908
Дата смерти20.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908
Место жительства
С 1922 по 1922
г. Самарканд, Самаркандская область
Место жительства
С 1923 по 1927
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1927 по 1929
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1946 по 1984
Смерть
20.12.1984