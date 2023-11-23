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Ефросиния Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Кузьма Игнатьев

Мать: Пелагея Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ухтомский Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ухтомский Михаил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Ухтомский Никанор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Смерть
Неизвестно

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