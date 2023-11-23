Ефросиния Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Кузьма Игнатьев
Мать: Пелагея Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ухтомский Никанор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Смерть
Неизвестно