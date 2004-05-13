Лаврентьев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1983
Рождение ребёнка
13.05.2004
Дочь: Лаврентьева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Русскина Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
04.04.2015
Дочь: Лаврентьева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Русскина Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
23.08.2021
Сын: Лаврентьев Михаил Иванович
Мать ребёнка: Удальцова Кристина Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русскина Елена Сергеевна