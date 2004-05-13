Лаврентьев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврентьев Иван Петрович

Лаврентьев Иван Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1983

Отец: Лаврентьев Петр Николаевич

Мать: Лаврентьева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.2004

Дочь: Лаврентьева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Русскина Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
04.04.2015

Дочь: Лаврентьева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Русскина Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
23.08.2021

Сын: Лаврентьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Удальцова Кристина Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удальцова Кристина Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русскина Елена Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close