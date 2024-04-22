Настасья
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1809
Сын: Михаил Калининов
Отец ребёнка: Калина Артемьев
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Калина Артемьев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Калина Артемьев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тимофей Калинник
Отец ребёнка: Калина Артемьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Калининов
Отец ребёнка: Калина Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калина Артемьев
Смерть
Неизвестно