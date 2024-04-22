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Настасья

Место рождения

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Михаил Калининов

Отец ребёнка: Калина Артемьев

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Калинин Иван Калинник

Отец ребёнка: Калина Артемьев

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Калина Артемьев

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тимофей Калинник

Отец ребёнка: Калина Артемьев

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Калининов

Отец ребёнка: Калина Артемьев

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калина Артемьев

Смерть
Неизвестно
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