Титова Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Елена Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.05.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Иван

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Иван

Рождение ребёнка
28.03.1940

Сын: Титов Владимир

Отец ребёнка: Титов Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.05.1961
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