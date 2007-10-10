Титова Елена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти?.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Иван
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Иван
Рождение ребёнка
28.03.1940
Сын: Титов Владимир
Отец ребёнка: Титов Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.05.1961