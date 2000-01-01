Паутова (Рожкова) Ксения Григориева
Место рожденияд. Переволоки, Пермский район, Пермский край, Россия
Дата рождения14.01.1836 ст.
Дата смерти17.09.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Переволоки, Пермский район, Пермский край, Россия
Государственный Архив Пермского Края (ГАПК) Ф.37 Оп.1 Д.90 Метрическая книга с. Полазны, запись о рождении
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Паутов Андрей Иоаннов
д. Денисова, Пермский район, Пермский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1912
Россия, Пермский край, Пермский район, д. Денисово