Паутова (Рожкова) Ксения Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Рожкова) Ксения Григориева

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Место рождения

д. Переволоки, Пермский район, Пермский край, Россия

Дата рождения

14.01.1836 ст.

Дата смерти

17.09.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Переволоки, Пермский район, Пермский край, Россия
Государственный Архив Пермского Края (ГАПК) Ф.37 Оп.1 Д.90 Метрическая книга с. Полазны, запись о рождении
Рождение ребёнка
1869

Сын: Паутов Николай Андреев

Отец ребёнка: Паутов Андрей Иоаннов

д. Денисова, Пермский район, Пермский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паутов Андрей Иоаннов

Смерть
17.09.1912
Россия, Пермский край, Пермский район, д. Денисово
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