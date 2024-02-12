Козлов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1914
Дочь: Королева Анна
Мать ребёнка: Козлова Ксения
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
31.01.1918
Сын: Козлов Владимир
Мать ребёнка: Козлова Ксения
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1922
Сын: Козлов Николай
Мать ребёнка: Козлова Ксения
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Ксения