Козлов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1914

Дочь: Королева Анна

Мать ребёнка: Козлова Ксения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
31.01.1918

Сын: Козлов Владимир

Мать ребёнка: Козлова Ксения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1922

Сын: Козлов Николай

Мать ребёнка: Козлова Ксения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ксения

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