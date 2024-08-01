Алыпова (Короваева) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алыпова (Короваева) Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

13.01.1855

Пол

Женский

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Муж

Между 1799 и 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Короваев Артемий

Мать: Короваева ?

Бракосочетание
30.01.1822

Муж: Алыпов Савва

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.03.1823

Сын: Алыпов Конон

Отец ребёнка: Алыпов Савва

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.12.1825

Сын: Алыпов Степан

Отец ребёнка: Алыпов Савва

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Алыпов Григорий

Отец ребёнка: Алыпов Савва

Смерть
13.01.1855
Причина смерти: От чахотки

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