Алыпова (Короваева) Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти13.01.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Короваев Артемий
Мать: Короваева ?
Бракосочетание
30.01.1822
Муж: Алыпов Савва
Рождение ребёнка
08.03.1823
Сын: Алыпов Конон
Отец ребёнка: Алыпов Савва
Рождение ребёнка
24.12.1825
Сын: Алыпов Степан
Отец ребёнка: Алыпов Савва
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Алыпов Григорий
Отец ребёнка: Алыпов Савва
Смерть
13.01.1855
Причина смерти: От чахотки