Швецова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1934

Отец: Карпухин Темофей Петрович

Мать: Карпухина Александра

Рождение ребёнка
29.01.1957

Дочь: Шаецова Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Швецов Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
18.07.1961

Дочь: Чижова Людмила Алексевна

Отец ребёнка: Швецов Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Швецов Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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