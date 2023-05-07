Швецова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1934
Отец: Карпухин Темофей Петрович
Мать: Карпухина Александра
Рождение ребёнка
29.01.1957
Дочь: Шаецова Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Швецов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
18.07.1961
Дочь: Чижова Людмила Алексевна
Отец ребёнка: Швецов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Швецов Алексей Матвеевич
Смерть
Неизвестно