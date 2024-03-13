Соловьев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1996
Дочь: Соловьева Юлия Александровна
Мать ребёнка: Соловьева (Гапеева) Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева (Гапеева) Елена Валерьевна