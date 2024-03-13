Соловьев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Александр

Соловьев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Гапеева) Елена Валерьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1996

Дочь: Соловьева Юлия Александровна

Мать ребёнка: Соловьева (Гапеева) Елена Валерьевна

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева (Гапеева) Елена Валерьевна

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