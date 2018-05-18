Музылёва (Васечкина) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музылёва (Васечкина) Ольга Степановна

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Место рождения

Марьевка Тяжинский Кемеровской

Дата рождения

10.04.1929

Дата смерти

18.05.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьевка Тяжинский Кемеровской
Рождение ребёнка
03.08.1952

Дочь: Якк Валентина Прокопьевна

Отец ребёнка: Музылев Прокопий Романович

Марьевка Тяжинский Кемеровской
Смерть
18.05.2018
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