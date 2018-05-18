Музылёва (Васечкина) Ольга Степановна
Место рожденияМарьевка Тяжинский Кемеровской
Дата рождения10.04.1929
Дата смерти18.05.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Марьевка Тяжинский Кемеровской
Рождение ребёнка
03.08.1952
Дочь: Якк Валентина Прокопьевна
Отец ребёнка: Музылев Прокопий Романович
Марьевка Тяжинский Кемеровской
Смерть
18.05.2018