Шретер (Schroter) Анатолий (Anatoly)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1871
Сын: Шретер (schroter) Алексей (Alexey)
Мать ребёнка: Шретер Аграфена Фроловна
Рождение ребёнка
17.03.1873
Дочь: Передерий Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Шретер Аграфена Фроловна
Рождение ребёнка
06.06.1877
Дочь: Агафонова Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: Шретер Аграфена Фроловна
Рождение ребёнка
17.08.1882
Сын: Шретер (schroter) Иван (Ivan)
Мать ребёнка: Шретер Аграфена Фроловна
Ургун, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Горный инспектор
Смерть
Неизвестно
Месягутово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан