Калмыков Гавриил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Гавриил Григорьевич

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Место рождения

Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Калмыков Григорий

Мать: Калмыкова Авдотья Ивановна

Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Калмыков Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Дмитриевна

Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1902

Сын: Калмыков Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Дмитриевна

Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1904

Дочь: Калмыкова Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Дмитриевна

Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Сепп Евгения Гавриловна

Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Дмитриевна

Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1924

Дочь: Гунькина Валентина Гавриловна

Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Дмитриевна

Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Ирина Дмитриевна

Смерть
1942
Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
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