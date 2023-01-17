Калмыков Гавриил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Калмыков Григорий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Калмыков Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.08.1902
Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.11.1904
Дочь: Калмыкова Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Сепп Евгения Гавриловна
Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.02.1924
Дочь: Гунькина Валентина Гавриловна
Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942