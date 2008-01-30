Кусакина Софья Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусакина Софья Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.2008

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2008

Отец: Угли Алинез Акрам -

Мать: Кусакина Надежда Александровна

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