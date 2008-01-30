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Кусакина Софья Игоревна
Кусакина Софья Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.01.2008
Пол
Женский
Отец
Угли Алинез Акрам -
1949 г.р.
Мать
Кусакина Надежда Александровна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2008
Отец:
Угли Алинез Акрам -
Мать:
Кусакина Надежда Александровна
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