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Конев Корнилий Яковлевич

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1841 г.р.

Жена

1879 г.р.
Около 1885 г.р.
Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Конев Яков Иванович

Мать: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1902

Жена: Конева Евгения

Рождение ребёнка
1903

Сын: Конев Дмитрий Корнилович

Мать ребёнка: Конева Евгения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Конев Петр Корнилович

Мать ребёнка: Конева Евгения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Конев Михаил Корнилович

Мать ребёнка: Конева Евгения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мыльникова (конева) Еликонида Корниловна

Мать ребёнка: Конева Евгения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1912

Жена: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна

Рождение ребёнка
14.03.1915

Сын: Конев Александр Корнилович

Мать ребёнка: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Конев Николай Корнилович

Мать ребёнка: Конева (полникова) Анна

Бракосочетание
Около 1920

Жена: Конева (полникова) Анна

Смерть
1948
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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