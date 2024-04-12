Конев Корнилий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
1902
Жена: Конева Евгения
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Конева Евгения
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Конева Евгения
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Конева Евгения
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мыльникова (конева) Еликонида Корниловна
Мать ребёнка: Конева Евгения
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
14.03.1915
Сын: Конев Александр Корнилович
Мать ребёнка: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Конева (полникова) Анна
Бракосочетание
Около 1920
Жена: Конева (полникова) Анна
Смерть
1948