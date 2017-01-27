(Жилкина) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жилкина) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1993

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1993

Отец: Жилкин Александр Ильич

Мать: Жилкина Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
27.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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