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Ростовцева Дарья Никитична
Ростовцева Дарья Никитична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Растовцов Никита
1824 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Растовцов Никита
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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