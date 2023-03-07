Сентемова Соломония Феодотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Стефанида Хрисанфова
Отец ребёнка: Сентемов Хрисанф Семенов
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Сентемов Трофим Хрисанфов
Отец ребёнка: Сентемов Хрисанф Семенов
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Сентемов Хрисанф Семенов
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Сентемов Василий Хрисанфов
Отец ребёнка: Сентемов Хрисанф Семенов
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Феврония Хрисанфова
Отец ребёнка: Сентемов Хрисанф Семенов
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Сентемов Прокопий Хрисанфов
Отец ребёнка: Сентемов Хрисанф Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802