Сентемова Соломония Феодотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемова Соломония Феодотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Стефанида Хрисанфова

Отец ребёнка: Сентемов Хрисанф Семенов

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Сентемов Трофим Хрисанфов

Отец ребёнка: Сентемов Хрисанф Семенов

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Сентемов Иван Хрисанфов

Отец ребёнка: Сентемов Хрисанф Семенов

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Сентемов Василий Хрисанфов

Отец ребёнка: Сентемов Хрисанф Семенов

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Феврония Хрисанфова

Отец ребёнка: Сентемов Хрисанф Семенов

Филинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Сентемов Прокопий Хрисанфов

Отец ребёнка: Сентемов Хрисанф Семенов

Филинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Хрисанф Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Филинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
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