Титова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Титова Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Титов Игнат Трофимович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Титов Игнат Трофимович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Титова Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Титов Игнат Трофимович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Титов Игнат Трофимович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Титов Игнат Трофимович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Титова Ефросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Титов Игнат Трофимович
Смерть
Неизвестно