Титова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Игнат Трофимович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Титова Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Титов Игнат Трофимович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Титов Лазарь Игнатьевич

Отец ребёнка: Титов Игнат Трофимович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Титова Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Титов Игнат Трофимович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Титов Влас Игнатьевич

Отец ребёнка: Титов Игнат Трофимович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Титов Фотей Игнатьевич

Отец ребёнка: Титов Игнат Трофимович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Титова Ефросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Титов Игнат Трофимович

Смерть
Неизвестно

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