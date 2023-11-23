Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Место рождения

Российская Империя, Ярославская губерния, Ростовский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

Около 1900

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1857

Муж: Измайлов Константин Владимиров

Супруг(-а): Ольга Ивановна Измайлова (Георгиевская)
Рождение ребёнка
27.10.1857

Дочь: Розанова (Измайлова) Феоктиста Константинова

Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров

Рождение ребёнка
07.12.1859

Сын: Измайлов Владимир Константинов

Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров

Рождение ребёнка
11.11.1861

Сын: Измайлов Николай I Константинов

Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Царевская (Измайлова) Глафира Константинова

Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров

Рождение ребёнка
16.11.1864

Дочь: Тихвинская (Измайлова) Варвара Константинова

Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров

Рождение ребёнка
03.11.1866

Сын: Измайлов Александр I Константинов

Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров

Рождение ребёнка
16.01.1868

Сын: Измайлов Геннадий Константинов

Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров

Рождение ребёнка
15.04.1871

Сын: Измайлов Николай II Константинов

Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров

Рождение ребёнка
19.03.1873

Сын: Измайлов Александр II Константинов

Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров

Рождение ребёнка
04.03.1875

Дочь: (Измайлова) Лидия I Константинова

Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров

Рождение ребёнка
13.02.1877

Дочь: Цельман (Измайлова) Лидия II Константинова

Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров

Смерть
Около 1900

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