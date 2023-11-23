Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова
Место рожденияРоссийская Империя, Ярославская губерния, Ростовский уезд
Дата рождения1837
Дата смертиОколо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Розанова (Измайлова) Феоктиста Константинова
Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров
Сын: Измайлов Владимир Константинов
Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров
Сын: Измайлов Николай I Константинов
Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров
Дочь: Царевская (Измайлова) Глафира Константинова
Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров
Дочь: Тихвинская (Измайлова) Варвара Константинова
Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров
Сын: Измайлов Александр I Константинов
Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров
Сын: Измайлов Геннадий Константинов
Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров
Сын: Измайлов Николай II Константинов
Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров
Сын: Измайлов Александр II Константинов
Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров
Дочь: (Измайлова) Лидия I Константинова
Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров
Дочь: Цельман (Измайлова) Лидия II Константинова
Отец ребёнка: Измайлов Константин Владимиров