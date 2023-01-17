Акилина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1834

Сын: Дайнека Василий Косьмич

Отец ребёнка: Дайнека Косьма Михайлович

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Ф. 136, оп. 13, дело 90 Стр. 602 об (603d) Крёстные: Яков Григорьевич Дайнека (М.Стахово) и Евдокия, жена Моисея Лаврентьевича Короткого (Большое Стахово)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дайнека Косьма Михайлович

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