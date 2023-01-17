Акилина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1834
Отец ребёнка: Дайнека Косьма Михайлович
Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Ф. 136, оп. 13, дело 90 Стр. 602 об (603d) Крёстные: Яков Григорьевич Дайнека (М.Стахово) и Евдокия, жена Моисея Лаврентьевича Короткого (Большое Стахово)
Бракосочетание
Неизвестно