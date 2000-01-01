Остахов Куприян Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстахов Куприян Лаврентьевич

Остахов Куприян Лаврентьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Куприяновна

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Иван

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Первоначальная информация из X ревизской сказки Благовещенского завода, запись 356 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-167
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Зорина Авдотья (она же Евдокия) Куприяновна

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Первоначальная информация из X ревизской сказки Благовещенского завода, запись 356 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-167
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Екатерина Куприяновна

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Первоначальная информация из X ревизской сказки Благовещенского завода, запись 356 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-167
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Марья Куприяновна

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Петрова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close