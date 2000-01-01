Остахов Куприян Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Куприяновна
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Иван
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Первоначальная информация из X ревизской сказки Благовещенского завода, запись 356 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-167
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Зорина Авдотья (она же Евдокия) Куприяновна
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Первоначальная информация из X ревизской сказки Благовещенского завода, запись 356 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-167
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Екатерина Куприяновна
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Первоначальная информация из X ревизской сказки Благовещенского завода, запись 356 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-167
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Марья Куприяновна
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Петрова
Смерть
Неизвестно