Кунаева (Собко) Валентина Викторовна
Место рождения
Дата рождения23.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1962
Отец: Собко Виктор Илларионович
Мать: Собко Лидия Афанасьевна
Место жительства
С 1962
Бракосочетание
Между 1978 и 1992
Рождение ребёнка
17.08.1992
Дочь: Панченко Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Кунаев Владимир Анатольевич
Место жительства
С 1992
Рождение ребёнка
08.10.1995
Сын: Кунаев Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Кунаев Владимир Анатольевич