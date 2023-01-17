Кунаева (Собко) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунаева (Собко) Валентина Викторовна

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Место рождения

Оленовка

Дата рождения

23.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1962

Отец: Собко Виктор Илларионович

Мать: Собко Лидия Афанасьевна

Место жительства
С 1962
Бракосочетание
Между 1978 и 1992

Муж: Кунаев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
17.08.1992

Дочь: Панченко Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Кунаев Владимир Анатольевич

Место жительства
С 1992
Рождение ребёнка
08.10.1995

Сын: Кунаев Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Кунаев Владимир Анатольевич

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