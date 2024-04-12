Лётов Андрей Сидоров
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Сидор Степанов
Мать: Федосья Феофанова
Место жительства
1782
Бракосочетание
После 1795
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Лётов Иван Андреев
Мать ребёнка: Лётова Ирина Константинова
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Лётов Семен Андреев
Мать ребёнка: Лётова Ирина Константинова
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Параскева Андреева
Мать ребёнка: Лётова Ирина Константинова
Место жительства
1834
Место жительства
1850
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1838
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшина