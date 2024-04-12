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Лётов Андрей Сидоров

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Сидор Степанов

Мать: Федосья Феофанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
После 1795

Жена: Лётова Ирина Константинова

Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Лётов Иван Андреев

Мать ребёнка: Лётова Ирина Константинова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1811
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Лётов Семен Андреев

Мать ребёнка: Лётова Ирина Константинова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Параскева Андреева

Мать ребёнка: Лётова Ирина Константинова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1834
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1850
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1838
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшина
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