Вакула (Хромова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакула (Хромова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хромова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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