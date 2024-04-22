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Игнатий Федоров (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Федор Федоров (Ич)

Мать: Устинья Тимофеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ульяна Игнатьева (Вна)

Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Ирина Игнатьева (Вна)

Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Марья Игнатьева (Вна)

Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1837
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