Игнатий Федоров (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Федор Федоров (Ич)
Мать: Устинья Тимофеева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ульяна Игнатьева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Ирина Игнатьева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Марья Игнатьева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1837