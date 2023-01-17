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Окатьев Алексей Фёдорович

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Место рождения

Сверх Талицких Розсошин, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

21.07.1932

Дата смерти

12.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1932

Отец: Окатьев Фёдор Алексеевич

Мать: Окатьева Евдокия Фёдоровна

Сверх Талицких Розсошин, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1961

Дочь: Окатьева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Окатьева Зоя Савельевна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1969

Дочь: Быбочкина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Окатьева Зоя Савельевна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окатьева Зоя Савельевна

Смерть
12.05.1994
Белово, Беловский, Кемеровская область
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