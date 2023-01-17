Окатьев Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения21.07.1932
Дата смерти12.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1932
Рождение ребёнка
06.01.1961
Дочь: Окатьева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Окатьева Зоя Савельевна
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1969
Дочь: Быбочкина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Окатьева Зоя Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окатьева Зоя Савельевна
Смерть
12.05.1994