Гиматдинов Сиражетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Гимадеев Гиматдин
Мать: Гимадеева Сажидэ
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Гиматдинов) Голфам
Мать ребёнка: Гиматдинова Бибинур
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Гиматдинов) Альфия
Мать ребёнка: Гиматдинова Бибинур
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Смерть
1942
Причина смерти: Безвести ( Сталинград