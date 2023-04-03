Дарья Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1830

Сын: Фёдор Никифоров

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
22.01.1833

Сын: Тимофей Никифоров

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Филимон Никифоров

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ирина Никифорова

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Устина Никифорова

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Агафья Никифорова

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Никифорова

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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