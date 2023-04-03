Дарья Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1830
Сын: Фёдор Никифоров
Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
22.01.1833
Сын: Тимофей Никифоров
Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Филимон Никифоров
Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ирина Никифорова
Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Устина Никифорова
Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Агафья Никифорова
Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Никифорова
Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пётр Никифоров
Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов
Смерть
Неизвестно