Ветчинин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1972
Рождение ребёнка
02.04.1972
Дочь: Соловьева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Ветчинина Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.11.1976
Сын: Ветчинин Павел Владимирович
Мать ребёнка: Ветчинина Валентина Дмитриевна