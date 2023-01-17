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Ветчинин Владимир Иванович

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Место рождения

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.01.1972

Жена: Ветчинина Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.04.1972

Дочь: Соловьева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Ветчинина Валентина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.11.1976

Сын: Ветчинин Павел Владимирович

Мать ребёнка: Ветчинина Валентина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
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