(Малышева) Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Малышева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Алексей Нестерович

Мать: Малышева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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