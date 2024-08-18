Мельников Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Матрёна
Отец ребёнка: Мельников Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельников) Александра
Отец ребёнка: Мельников Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Григорий
Отец ребёнка: Мельников Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Фёдор
Отец ребёнка: Мельников Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Андрей
Отец ребёнка: Мельников Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Арина
Отец ребёнка: Мельников Степан
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мельников Зот
Отец ребёнка: Мельников Степан
Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно