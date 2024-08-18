Мельников Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Матрёна

Отец ребёнка: Мельников Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельников) Александра

Отец ребёнка: Мельников Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Григорий

Отец ребёнка: Мельников Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Фёдор

Отец ребёнка: Мельников Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Андрей

Отец ребёнка: Мельников Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Арина

Отец ребёнка: Мельников Степан

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мельников Зот

Отец ребёнка: Мельников Степан

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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