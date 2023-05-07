Жданова (Суровцова) Клавдия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1913 ст.
Дочь: Жданова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич
Рождение ребёнка
25.08.1922
Сын: Жданов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно