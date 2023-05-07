Жданова (Суровцова) Клавдия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Суровцова) Клавдия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1913 ст.

Дочь: Жданова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Жданов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Жданов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Жданов Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич

Рождение ребёнка
25.08.1922

Сын: Жданов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Жданов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Сергей Евгениевич

Смерть
Неизвестно
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