Калинин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1920
Сын: Калинин Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Калинина Юлия Анатольевна
Бракосочетание
?.06.2015
Рождение ребёнка
01.03.2016
Дочь: Калинина Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Калинина Юлия Анатольевна