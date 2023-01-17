Калинин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1920

Сын: Калинин Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Калинина Юлия Анатольевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
?.06.2015

Жена: Калинина Юлия Анатольевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
01.03.2016

Дочь: Калинина Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Калинина Юлия Анатольевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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