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Петросян Никита Русланович
Петросян Никита Русланович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.09.2002
Пол
Мужской
Отец
Петросян Руслан Валерьевич
1978 г.р.
Мать
Петросян (Попова) Александра Викторовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2002
Отец:
Петросян Руслан Валерьевич
Мать:
Петросян Александра Викторовна
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