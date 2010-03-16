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Ирина Бугаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рынков Николай Павлович

Мать: Рынкова -Попкова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
18.04.1977

Дочь: Бугаева Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Бугаев Юрий Павлович

Рождение ребёнка
26.04.1988

Дочь: Бугаева - Максимова Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: Бугаев Юрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаев Юрий Павлович

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