Ирина Бугаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1977
Дочь: Бугаева Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Бугаев Юрий Павлович
Рождение ребёнка
26.04.1988
Дочь: Бугаева - Максимова Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: Бугаев Юрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бугаев Юрий Павлович