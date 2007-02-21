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Шишин Леонид Муж Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1948

Дата смерти

21.02.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1948

Отец: Шишин Георгий

Мать: Шишина Анфиса

Рождение ребёнка
1979 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.02.2007
Причина смерти: Инсульт

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