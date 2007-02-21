Шишин Леонид Муж Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1948
Дата смерти21.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1948
Отец: Шишин Георгий
Мать: Шишина Анфиса
Рождение ребёнка
1979 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.2007
Причина смерти: Инсульт