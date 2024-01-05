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Ржевский Александр

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Место рождения

х. Тушкан Зимовниковского района

Дата рождения

1923

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Ржевский Пётр

Мать: не указана

х. Тушкан Зимовниковского района
Рождение ребёнка
23.08.1953

Дочь: Тертыченко/лазуренко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Ржевская Варвара

х. Мокрый Гашун
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржевский Пётр

Мать ребёнка: Ржевская Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матузко Надежда Александровна

Мать ребёнка: Ржевская Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржевская Варвара

Смерть
1991
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