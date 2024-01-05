Ржевский Александр
Место рождениях. Тушкан Зимовниковского района
Дата рождения1923
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Ржевский Пётр
х. Тушкан Зимовниковского района
Рождение ребёнка
23.08.1953
Дочь: Тертыченко/лазуренко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Ржевская Варвара
х. Мокрый Гашун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ржевский Пётр
Мать ребёнка: Ржевская Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матузко Надежда Александровна
Мать ребёнка: Ржевская Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ржевская Варвара
Смерть
1991