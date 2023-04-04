Губанова (Клюкина) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.01.1850
Дата смертиПосле 17.01.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1850
Бракосочетание
19.02.1869
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1869
Сын: Губанов-Петрунин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Губанов Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
05.04.1872
Сын: Губанов Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Губанов Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
16.08.1878
Сын: Губанов Максим Васильевич
Отец ребёнка: Губанов Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
28.10.1883
Сын: Губанов-Киселев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Губанов Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
05.08.1888
Сын: Губанов Прохор Васильевич
Отец ребёнка: Губанов Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
17.01.1891
Дочь: Жесткова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Губанов Василий Георгиевич
Смерть
После 17.01.1891