Губанова (Клюкина) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова (Клюкина) Татьяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1850

Дата смерти

После 17.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1850

Отец: Клюкин-Маркушин Степан Маркелович

Мать: Клюкина-Маркушина Дарья Ларионовна

Бракосочетание
19.02.1869

Муж: Губанов Василий Георгиевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1869

Сын: Губанов-Петрунин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Губанов Василий Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1872

Сын: Губанов Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Губанов Василий Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1878

Сын: Губанов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Губанов Василий Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1883

Сын: Губанов-Киселев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Губанов Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
05.08.1888

Сын: Губанов Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Губанов Василий Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1891

Дочь: Жесткова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Губанов Василий Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 17.01.1891
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