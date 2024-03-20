Dresel Michaelis
Место рожденияGrätz, Posen, Prussia, Germany
Дата рождения17.01.1825
Дата смерти25.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1825
Отец: Dresel Itzig
Мать: Dresel (Neumann) Freide
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Dresel (Hirsch) Sophie
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann
Место жительства
С 05.12.1852 по 1857
Место жительства
С 1857 по 1861
Рождение ребёнка
09.03.1859
Сын: Dresel Richard
Мать ребёнка: Dresel (Hirsch) Sophie
Место жительства
С 1861
Смерть
25.03.1892