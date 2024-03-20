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Dresel Michaelis

Место рождения

Grätz, Posen, Prussia, Germany

Дата рождения

17.01.1825

Дата смерти

25.03.1892

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1789 г.р.

Жена

1832 г.р.

Дети

1859 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1825

Отец: Dresel Itzig

Мать: Dresel (Neumann) Freide

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Dresel (Hirsch) Sophie

Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann
Место жительства
С 05.12.1852 по 1857
Место жительства
С 1857 по 1861
Рождение ребёнка
09.03.1859

Сын: Dresel Richard

Мать ребёнка: Dresel (Hirsch) Sophie

Место жительства
С 1861
Смерть
25.03.1892

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