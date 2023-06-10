Леонтьева (Данилова) Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти14.10.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1930
Дочь: Колодяжная (Леонтьева) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Леонтьев Трофим Павлович
Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
Смерть
14.10.1945