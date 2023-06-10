Леонтьева (Данилова) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Данилова) Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

14.10.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1893 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Трофим Павлович

Рождение ребёнка
17.09.1930

Дочь: Колодяжная (Леонтьева) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Леонтьев Трофим Павлович

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
Смерть
14.10.1945

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