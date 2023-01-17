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Подбельский Егор Акимович

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Место рождения

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

04.04.1908 ст.

Дата смерти

30.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1908 ст.

Отец: Подбельский Аким Яковлевич

Мать: Подбельская Матрена Темофеевна

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
23.01.1929

Жена: Подбельская Мария Федоровна

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.12.1929 ст.

Сын: Подбельский Федор Егорович

Мать ребёнка: Подбельская Мария Федоровна

СССР, Саратовская область, Баландинский район, село Большая Ольшанка
Смерть
30.12.1992
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
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