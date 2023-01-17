Подбельский Егор Акимович
Место рождения
Дата рождения04.04.1908 ст.
Дата смерти30.12.1992
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1908 ст.
Бракосочетание
23.01.1929
Рождение ребёнка
03.12.1929 ст.
Сын: Подбельский Федор Егорович
Мать ребёнка: Подбельская Мария Федоровна
СССР, Саратовская область, Баландинский район, село Большая Ольшанка
Смерть
30.12.1992
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент